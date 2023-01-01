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Локомотив - Спартак 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Локомотив МСпартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
27.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
22.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М0 : 1Спартак М
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 2Спартак М
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М1 : 0Локомотив М
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Спартак М1 : 1Локомотив М
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Локомотив М2 : 0Спартак М
23.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Спартак М2 : 1Локомотив М
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М1 : 1Локомотив М
05.02.2020 Кубок Матч Премьер 2-й тур Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 0
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Локомотив М
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М0 : 0
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Локомотив М
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Спартак М
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М2 : 2
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D 3 : 0Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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