Локомотив - Спартак 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|27.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|4 : 2
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|2-й тур
|1 : 1 2 : 4
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.