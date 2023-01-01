Ноттингем Форест - Астон Вилла 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|24
|зщ
|Серж Орье
|40
|зщ
|Мурилло
|43
|зщ
|Ола Айна
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Энтони Эланга
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 5
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|04.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|11.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0