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Ноттингем Форест - Астон Вилла 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Астон Вилла
Бирмингем
1 США вр Мэтт Тёрнер
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Швеция пз Энтони Эланга
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
11.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Астон Вилла2 : 2Ноттингем Форест
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла3 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа E. 3-й тур 1 : 4Астон Вилла
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Астон Вилла
05.10.2023 Лига конференций Группа E. 2-й тур Астон Вилла1 : 0

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