Лутон Таун - Ливерпуль 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ливерпуль, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ливерпуль
Ливерпуль
|24
|вр
|Томас Камински
|4
|зщ
|Том Локьер
|15
|зщ
|Теден Менжи
|12
|зщ
|Исса Каборе
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|45
|пз
|Алфи Даути
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|6
|пз
|Росс Баркли
|7
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Юрген Клопп
История личных встреч
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.