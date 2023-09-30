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Лутон Таун - Ливерпуль 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Лутон Таун
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ливерпуль, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ливерпуль
Ливерпуль
24 Бельгия вр Томас Камински
4 Уэльс зщ Том Локьер
15 Англия зщ Теден Менжи
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
45 Англия пз Алфи Даути
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
6 Англия пз Росс Баркли
7 Ирландия пз Чидози Огбене
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
9 Англия нп Карлтон Моррис
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Лутон Таун
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1
03.10.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лутон Таун1 : 2
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Лутон Таун
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0
26.10.2023 Лига Европы Группа E. 3-й тур Ливерпуль5 : 1
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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