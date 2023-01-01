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Алавес - Альмерия 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
05 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Алавес
Альмерия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Альмерия, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Альмерия
Альмерия
1 Испания вр Антонио Сивера
7 Испания зщ Алекс Сола
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
32 Испания нп Саму Омородион
11 Испания нп Луис Риоха
13 Испания вр Фернандо Мартинес
24 Гвинея-Бисау зщ Убулан Мендес
22 Мексика зщ Сесар Монтес
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
6 Сенегал пз Дион Лопи
19 Испания пз Серхио Аррибас
4 Гана пз Иддрису Баба
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
10 Испания нп Адриан Эмбарба
12 Бразилия нп Лео Баптистау
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Гаиска Гаритано
Испания Гаиска Гаритано
Испания Гаиска Гаритано
Испания Гаиска Гаритано
История личных встреч
16.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия5 : 0Алавес
21.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Алавес1 : 1Альмерия
20.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Альмерия0 : 2Алавес
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 10Алавес
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1Алавес
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Алавес
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Алавес1 : 1
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Алавес0 : 2
31.10.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 2Альмерия
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Альмерия1 : 2
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 5 : 2Альмерия
06.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 3 : 0Альмерия
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Альмерия3 : 3

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