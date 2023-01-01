Алавес - Альмерия 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
05 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Альмерия, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Алекс Сола
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Дион Лопи
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|5 : 0
|21.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 1
|20.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|0 : 2
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 10
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 3