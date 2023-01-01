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Вильярреал - Атлетик Б 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
05 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вильярреал
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
26 Испания зщ Адрия Альтимира
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Италия зщ Маттео Габбиа
18 Испания зщ Альберто Морено
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
6 Франция пз Этьен Капу
27 Испания нп Ильяс Ахомаш
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
19 Испания зщ Иманол Гарсия де Альбенис
23 Испания пз Перу Ноласкоайн
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
16 Испания пз Иньиго Руис
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Атлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Атлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Атлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал1 : 1Атлетик Б
01.03.2020 Испания - Примера 26-й тур Атлетик Б1 : 0Вильярреал
03.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Вильярреал0 : 0Атлетик Б
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал1 : 1Атлетик Б
26.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б0 : 3Вильярреал
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Вильярреал
30.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 3Вильярреал
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур Вильярреал1 : 0
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 0Атлетик Б
06.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетик Б3 : 0
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 0Атлетик Б
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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