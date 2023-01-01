Вильярреал - Атлетик Б 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
05 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Маттео Габбиа
|18
|зщ
|Альберто Морено
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|6
|пз
|Этьен Капу
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|19
|зщ
|Иманол Гарсия де Альбенис
|23
|пз
|Перу Ноласкоайн
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|16
|пз
|Иньиго Руис
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.