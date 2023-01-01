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Реал Мадрид - Райо Вальекано 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Мадрид
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
20 Албания зщ Иван Балиу
12 Уругвай зщ Луис Эспино
23 Испания пз Оскар Мартин
21 Сенегал пз Пате Сисс
8 Аргентина пз Оскар Трехо
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
22 Испания нп Рауль де Томас
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
07.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Райо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
28.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
23.04.2016 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
20.12.2015 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид10 : 2Райо Вальекано
08.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Райо Вальекано0 : 2Реал Мадрид
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид5 : 1Райо Вальекано
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 2Реал Мадрид
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур 1 : 2Реал Мадрид
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Реал Мадрид
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид4 : 0
03.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур 2 : 3Реал Мадрид
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 6Райо Вальекано
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 2
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 0 : 1Райо Вальекано
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2Райо Вальекано
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Райо Вальекано2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.

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