Реал Мадрид - Райо Вальекано 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|20
|зщ
|Иван Балиу
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|07.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|23.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 3
|20.12.2015
|Испания - Примера
|16-й тур
|10 : 2
|08.04.2015
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|08.11.2014
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.