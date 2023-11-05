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Лион - Метц 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лион
Метц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Метц
Метц
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
5 Хорватия зщ Деян Ловрен
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
47 Бразилия пз Жеффиньо
6 Франция пз Максанс Какере
4 Кот-д'Ивуар пз Поль Акуоку
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
18 Франция нп Райан Шерки
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
29 Мартиника зщ Кристоф Эрей
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Франция зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
34 Франция пз Жозеф Н'Дюкиди
14 Сенегал пз Чейх Сабали
18 Сенегал нп Ламин Камара
99 Швеция нп Йоэль Асоро
17 Гана нп Бенджамин Тетте
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
07.01.2023 Кубок Франции 1/32 финала Лион2 : 1Метц
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Метц3 : 2Лион
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 1Метц
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Лион0 : 1Метц
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Метц1 : 3Лион
21.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Метц0 : 2Лион
26.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Лион2 : 0Метц
08.04.2018 Франция - Лига 1 32-й тур Метц0 : 5Лион
29.10.2017 Франция - Лига 1 11-й тур Лион2 : 0Метц
05.04.2017 Франция - Лига 1 16-й тур Метц0 : 3Лион
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 2
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Лион3 : 3
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 2 : 0Лион
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 0Лион
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лион0 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1Метц
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Метц0 : 1
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 0Метц
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Метц0 : 1

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