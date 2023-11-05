Лион - Метц 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Метц
Метц
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|47
|пз
|Жеффиньо
|6
|пз
|Максанс Какере
|4
|пз
|Поль Акуоку
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|18
|нп
|Райан Шерки
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|34
|пз
|Жозеф Н'Дюкиди
|14
|пз
|Чейх Сабали
|18
|нп
|Ламин Камара
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|17
|нп
|Бенджамин Тетте
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Ласло Болони
История личных встреч
|07.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2018
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 5
|29.10.2017
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|05.04.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1