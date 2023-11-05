Нант - Реймс 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Реймс, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Альбан Лафон
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|11
|нп
|Маркус Коко
|20
|нп
|Адсон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|27
|нп
|Мозес Саймон
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|32
|зщ
|Томас Фоке
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Тедди Теума
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Уильям Стилл
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 2
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|09.04.2016
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2