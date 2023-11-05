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Нант - Реймс 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Нант
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Реймс, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
1 Франция вр Альбан Лафон
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
11 Франция нп Маркус Коко
20 Бразилия нп Адсон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
27 Нигерия нп Мозес Саймон
94 Франция вр Йеванн Диуф
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
32 Бельгия зщ Томас Фоке
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
10 Мальта пз Тедди Теума
8 Франция пз Амир Ричардсон
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
9 Дания нп Мохаммед Дарами
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Нант0 : 3Реймс
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Реймс1 : 0Нант
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Нант1 : 0Реймс
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс3 : 1Нант
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Нант1 : 2Реймс
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Реймс3 : 2Нант
15.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Нант1 : 0Реймс
17.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс1 : 0Нант
16.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Нант0 : 0Реймс
09.04.2016 Франция - Лига 1 33-й тур Реймс2 : 1Нант
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 4 : 0Нант
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Нант2 : 0
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 2Нант
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 1Нант
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Нант5 : 3
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 1Реймс
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс1 : 3
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 2Реймс

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