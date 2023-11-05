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Монако - Брест 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
05 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
6 Швейцария зщ Денис Закария
19 Франция пз Юссуф Фофана
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
17 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
29 США нп Фоларин Балогун
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
9 Бенин нп Стив Мунье
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Эрик Руа
История личных встреч
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 2Монако
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монако1 : 0Брест
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монако4 : 2Брест
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Брест2 : 0Монако
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Монако2 : 0Брест
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 24-й тур Брест2 : 0Монако
02.10.2010 Франция - Лига 1 8-й тур Монако0 : 1Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 0Монако
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Монако2 : 1
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 3Монако
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 2
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0Брест
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Брест1 : 1
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 0Брест
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Монако» — «Брест». Начало встречи запланировано на 19:05 по московскому времени.

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