Монако - Брест 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
05 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|6
|зщ
|Денис Закария
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|17
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Эрик Руа
История личных встреч
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|02.10.2010
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Монако» — «Брест». Начало встречи запланировано на 19:05 по московскому времени.