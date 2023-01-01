Страсбург - Клермон 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Клермон, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Клермон
Клермон-Ферран
|1
|вр
|Матц Селс
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|7
|пз
|Жесси Деменге
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|26
|нп
|Дилан Баква
|99
|вр
|Мори Дио
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|3
|зщ
|Нето Боржес
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|23
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.02.2017
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|0 : 2
|23.09.2016
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1