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Страсбург - Клермон 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Страсбург
Клермон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Клермон, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Клермон
Клермон-Ферран
1 Бельгия вр Матц Селс
18 Франция зщ Джуниор Мванга
28 Франция зщ Марвен Сеная
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
7 Франция пз Жесси Деменге
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
26 Франция нп Дилан Баква
99 Франция вр Мори Дио
21 Франция зщ Флоран Ожье
17 Франция зщ Анди Пельмар
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
15 Мали зщ Шейк Умар Конате
3 Бразилия зщ Нето Боржес
7 Франция пз Йоанн Маньен
12 Франция пз Максим Гоналон
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
23 Ямайка нп Шамар Николсон
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Клермон1 : 1Страсбург
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 0Клермон
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 0Клермон
19.01.2022 Франция - Лига 1 19-й тур Клермон0 : 2Страсбург
24.02.2017 Франция - Лига 2 27-й тур Страсбург0 : 2Клермон
23.09.2016 Франция - Лига 2 9-й тур Клермон0 : 0Страсбург
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 1Страсбург
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 3 : 0Страсбург
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Страсбург
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Клермон0 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 2Клермон
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Клермон0 : 0
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 2 : 1Клермон
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Клермон0 : 1

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