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Ницца - Ренн 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
05 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ницца
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
1 Польша вр Марцин Булка
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
21 Сербия пз Неманья Матич
33 Франция пз Дезире Дуэ
11 Франция пз Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1Ренн
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ренн2 : 1Ницца
02.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца1 : 1Ренн
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2Ницца
26.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Ренн1 : 2Ницца
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца0 : 1Ренн
24.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца1 : 1Ренн
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн1 : 2Ницца
14.04.2019 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн0 : 0Ницца
14.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Ницца2 : 1Ренн
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 1Ницца
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 0 : 1Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Ницца
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур 1 : 2Ренн
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1Ренн
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 3
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур 1 : 0Ренн

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