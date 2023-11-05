Ницца - Ренн 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
05 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Марцин Булка
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Неманья Матич
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Бруно Женезио
История личных встреч
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|24.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0