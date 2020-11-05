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Кальяри - Дженоа 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Кальяри
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
3 Италия зщ Эдоардо Гольданига
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
14 Италия пз Алессандро Дейола
16 Италия пз Маттео Прати
5 Италия пз Марко Манкозу
30 Италия нп Леонардо Паволетти
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
1 Испания вр Хосеп Риера
20 Италия зщ Стефано Сабелли
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
22 Мексика зщ Хоан Васкес
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
55 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
17 Украина пз Руслан Малиновский
18 Гана нп Калеб Экубан
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
01.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 27-й тур Кальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Дженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Кальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри0 : 1Дженоа
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
20.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри3 : 1Дженоа
18.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Дженоа1 : 1Кальяри
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри1 : 0Дженоа
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВКальяри
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри4 : 3
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 2Кальяри
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри1 : 4
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Кальяри
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа2 : 1 ДВ
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Дженоа1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 0Дженоа
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 1
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 2Дженоа

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