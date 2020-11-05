Кальяри - Дженоа 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|5
|пз
|Марко Манкозу
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|1
|вр
|Хосеп Риера
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|55
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|18
|нп
|Калеб Экубан
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2