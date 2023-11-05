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Верона - Монца 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
05 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Верона
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Монца, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Монца
Монца
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
6 Швеция зщ Исак Хин
24 Италия пз Филиппо Терраччано
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
44 Италия зщ Андреа Карбони
5 Италия зщ Лука Кальдирола
22 Испания зщ Пабло Мари
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Верона1 : 1Монца
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Монца2 : 0Верона
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 0Верона
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 1Верона
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Верона
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Монца1 : 1
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 0Монца
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Монца3 : 0
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 1Монца
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Монца0 : 0

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