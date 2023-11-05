Верона - Монца 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
05 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Монца, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Монца
Монца
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|11
|нп
|Милан Джурич
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Марко Барони
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|1 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0