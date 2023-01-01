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Вольфсбург - Вердер 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Вольфсбург
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Вердер
Бремен
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
20 Германия зщ Ридле Баку
4 Франция зщ Максанс Лакруа
25 Германия зщ Моритц Йенц
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
19 Хорватия пз Ловро Майер
40 США пз Кевин Паредес
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Сербия зщ Милош Велькович
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
20 Австрия пз Романо Шмид
6 Дания пз Йенс Стаге
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
2 Бельгия пз Оливье Деман
19 Колумбия нп Рафаэль Борре
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Оле Вернер
История личных встреч
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Вердер2 : 1Вольфсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 2Вердер
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Вольфсбург
27.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург5 : 3Вердер
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Вольфсбург
01.12.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург2 : 3Вердер
03.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Вольфсбург1 : 1Вердер
05.10.2018 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 0Вольфсбург
11.02.2018 Германия - Бундеслига 22-й тур Вердер3 : 1Вольфсбург
19.09.2017 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург1 : 1Вердер
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 0
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 3 : 2Вольфсбург
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Вольфсбург1 : 2
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 3 : 1Вольфсбург
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Вольфсбург2 : 0
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Вердер2 : 0
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 1 : 0Вердер
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 4 : 2Вердер
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер2 : 1

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