Вольфсбург - Вердер 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|40
|пз
|Кевин Паредес
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Оле Вернер
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 3
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|19.09.2017
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1