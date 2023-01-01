Хайденхайм - Штутгарт 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|29.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|04.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|17.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2