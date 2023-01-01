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Хайденхайм - Штутгарт 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Хайденхайм
Штутгарт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
30 Германия пз Норман Тойеркауф
21 Германия пз Адриан Бек
8 Германия нп Эрен Динкчи
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
33 Германия вр Александр Нюбель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
21 Япония зщ Хироки Ито
16 Германия пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
8 Франция пз Энцо Мийо
14 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Штутгарт3 : 0Хайденхайм
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 2Штутгарт
17.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хайденхайм1 : 2Штутгарт
09.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Штутгарт1 : 2Хайденхайм
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд 3 : 1Хайденхайм
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 1Хайденхайм
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хайденхайм2 : 5
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 2 : 0Хайденхайм
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Хайденхайм1 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт1 : 0
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт2 : 3
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 0 : 3Штутгарт
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт3 : 1
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 0 : 2Штутгарт

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