Тюмень - Сокол 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Сокол, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|21.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|11.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|17.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|20-й тур
|0 : 1
|18.06.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|8-й тур
|4 : 4
|10.09.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|24-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0