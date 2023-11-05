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Тюмень - Сокол 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Тюмень
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Сокол, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Сокол1 : 0Тюмень
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Тюмень1 : 1Сокол
21.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Сокол0 : 1Тюмень
11.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Тюмень1 : 2Сокол
29.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Тюмень1 : 0Сокол
17.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Сокол0 : 1Тюмень
07.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Сокол2 : 1Тюмень
20.09.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 20-й тур Сокол0 : 1Тюмень
18.06.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 8-й тур Тюмень4 : 4Сокол
10.09.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 24-й тур Тюмень1 : 0Сокол
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 2Тюмень
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 1Тюмень
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Тюмень1 : 0
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень0 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 1 : 2Тюмень
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Сокол0 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 5 : 3Сокол
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Сокол2 : 2
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 3 : 0Сокол
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Сокол0 : 0

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