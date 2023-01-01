Черноморец - Химки 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Химки, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Химки
Химки
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|13.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|1 : 0
|01.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 1
|28.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|4 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0