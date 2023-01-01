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Черноморец - Химки 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Черноморец
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Химки, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
13.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Черноморец1 : 0Химки
01.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Химки2 : 1Черноморец
28.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Черноморец1 : 1Химки
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала 3 : 0Черноморец
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 2Черноморец
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 1
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0 4 : 1
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0 4 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Химки4 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 2Химки
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Химки1 : 0
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Химки1 : 0

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