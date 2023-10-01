Ленинградец - Кубань 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Кубань, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|25.08.2021
|Кубок России
|Группа 1
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0