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Ленинградец - Кубань 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
ЛенинградецКубань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Кубань, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
25.08.2021 Кубок России Группа 1 Ленинградец1 : 0Кубань
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 1Ленинградец
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Ленинградец1 : 2
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Ленинградец
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Ленинградец0 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 3Ленинградец
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Кубань2 : 2
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 3 : 1Кубань
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Кубань2 : 1
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Кубань1 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 0Кубань

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