Арсенал - Родина 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Родина, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Родина
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2