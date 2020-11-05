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Арсенал - Родина 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Арсенал
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Родина, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина
12.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Арсенал2 : 3Родина
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 1Арсенал
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Арсенал3 : 1
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Арсенал
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Родина3 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 4Родина
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 0
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2Родина

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