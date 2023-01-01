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Каза Пия - Визела 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Каза Пия
Визела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Визела, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Визела
Визела
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
23 Бразилия нп Fernando Santos
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
2 Португалия зщ Hugo Oliveira
20 Португалия пз Саму
79 Португалия пз Нуну Морейра
12 Колумбия пз Rafael Bustamante
90 Португалия пз Diogo Nascimento
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
01.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Визела3 : 1Каза Пия
09.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Каза Пия0 : 1Визела
20.02.2021 Португалия - Сегунда 21-й тур Визела3 : 1Каза Пия
27.09.2020 Португалия - Сегунда 4-й тур Каза Пия1 : 1Визела
20.10.2019 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия1 : 3Визела
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 1Каза Пия
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1
02.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 0Каза Пия
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 0 : 1Каза Пия
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Визела0 : 2
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 0Визела
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Визела2 : 3
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Визела
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Визела1 : 2

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