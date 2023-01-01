Каза Пия - Визела 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Визела, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Визела
Визела
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|23
|нп
|Fernando Santos
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|2
|зщ
|Hugo Oliveira
|20
|пз
|Саму
|79
|пз
|Нуну Морейра
|12
|пз
|Rafael Bustamante
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|3 : 1
|27.09.2020
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 3
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2