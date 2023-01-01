Морейренсе - Витория Гимарайнш 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|40
|вр
|Кевин
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|2
|зщ
|Фабиано
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|31
|пз
|Мадсон
|11
|пз
|Алан де Соуза
|18
|нп
|Pedro Amador
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|80
|пз
|Даниэл Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|11
|пз
|Жота Силва
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|7
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.01.2019
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.04.2018
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2