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Морейренсе - Витория Гимарайнш 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Морейренсе
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
40 Бразилия вр Кевин
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
2 Бразилия зщ Фабиано
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
80 Гана пз Лоуренс Офори
31 Бразилия пз Мадсон
11 Бразилия пз Алан де Соуза
18 Португалия нп Pedro Amador
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
76 Ангола пз Бруну Гашпар
80 Португалия пз Даниэл Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
11 Португалия пз Жота Силва
17 Португалия пз Жоао Мендеш
7 Бразилия нп Андре Силва
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Морейренсе
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 1Витория Гимарайнш
19.05.2019 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе1 : 3Витория Гимарайнш
12.01.2019 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
27.04.2018 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 1Морейренсе
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 1
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 0 : 4Морейренсе
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 0Морейренсе
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Витория Гимарайнш5 : 0
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 1 : 3Витория Гимарайнш
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Витория Гимарайнш1 : 2

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