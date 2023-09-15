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Спортинг - Эштрела 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
05 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Спортинг
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
1 Португалия вр Антониу Филипе
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
2 Кения зщ Джонстоун Омурва
13 Португалия зщ Miguel Lopes
12 Бразилия зщ Jean Felipe
17 Португалия зщ Жоау Рейш
90 Бразилия пз Ronald Pereira
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
30.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 2Спортинг
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 1 : 1Спортинг
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1
05.10.2023 Лига Европы Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 3Спортинг
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Эштрела1 : 0
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 1Эштрела
28.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Эштрела2 : 4
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Эштрела
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1

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