Спортинг - Эштрела 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
05 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
|1
|вр
|Антониу Филипе
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|12
|зщ
|Jean Felipe
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|90
|пз
|Ronald Pereira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1