Риу Аве - Боавишта 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Боавишта, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Боавишта
Порту
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|95
|нп
|Андре Перейра
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|13
|пз
|Masaki Watai
|24
|пз
|Себастьян Перес
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 0
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 3
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|21.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1