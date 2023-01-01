05:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 ноября
Свернуть список

Риу Аве - Боавишта 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Риу Аве
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Боавишта, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Боавишта
Порту
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
23 Португалия зщ Жозуэ
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
11 Португалия пз Bruno Santos Ventura
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
77 Португалия нп Фабиу Роналду
95 Португалия нп Андре Перейра
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
13 Япония пз Masaki Watai
24 Колумбия пз Себастьян Перес
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
22.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Боавишта3 : 2Риу Аве
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 0Боавишта
17.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Риу Аве4 : 0Боавишта
10.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Боавишта3 : 3Риу Аве
06.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве0 : 0Боавишта
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Боавишта0 : 2Риу Аве
19.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
24.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта1 : 0Риу Аве
29.09.2018 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 1Боавишта
21.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 4
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Риу Аве
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 0Риу Аве
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1
30.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 1 : 1Боавишта
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 4 : 1Боавишта
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта4 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close