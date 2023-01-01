НЕК Неймеген - Волендам 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
05 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Волендам, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Волендам
Волендам
|22
|вр
|Робин Руфс
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Mathias Ross
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|15
|пз
|Саи ван Вермескеркен
|71
|пз
|Дирк Пропер
|20
|пз
|Лассе Шоне
|7
|пз
|Элаис Тавшан
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|14
|нп
|Гаранг Куол
|21
|нп
|Роберт Мюрен
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Маттиас Колер
История личных встреч
|25.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|15.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 3
|29.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 1
|19.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 3
|30.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|5 : 1
|09.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|20.10.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 2
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 3
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1