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НЕК Неймеген - Волендам 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
05 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Волендам, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Волендам
Волендам
22 Нидерланды вр Робин Руфс
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
4 Дания зщ Mathias Ross
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
15 Япония пз Саи ван Вермескеркен
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
20 Дания пз Лассе Шоне
7 Нидерланды пз Элаис Тавшан
8 Дания пз Магнус Маттссон
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
11 Испания нп Робер Гонсалес
1 Германия вр Мио Бакхаус
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
5 Англия зщ George Cox
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
14 Австралия нп Гаранг Куол
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Германия Маттиас Колер
История личных встреч
25.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
14.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Волендам1 : 4НЕК Неймеген
15.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур НЕК Неймеген1 : 0Волендам
15.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Волендам1 : 3НЕК Неймеген
29.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам3 : 1НЕК Неймеген
19.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
30.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур НЕК Неймеген5 : 1Волендам
09.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
20.10.2017 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур Волендам0 : 2НЕК Неймеген
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген5 : 3
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 3
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 2 : 0Волендам
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 2 : 1Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 1Волендам

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