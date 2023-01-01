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Спарта - Алмере Сити 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
05 Ноября 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Спарта
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Алмере Сити, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
13 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Нидерланды пз Джонатан де Гузман
7 Нидерланды пз Камиель Негли
11 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 США пз Agustin Anello
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
4 Нидерланды зщ Дамиан ван Брюген
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
5 Франция зщ Лоик Мбе Со
23 Испания зщ Манель Ройо
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
9 Франция нп Томас Робине
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
11 Франция нп Янн Китала
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Нидерланды Алекс Пастор
История личных встреч
15.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Алмере Сити1 : 3Спарта
07.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Спарта6 : 1Алмере Сити
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 2Спарта
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 0
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 0 : 0Спарта
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Спарта0 : 4
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 2 : 1Спарта
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 8Алмере Сити
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Алмере Сити0 : 0
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 1 : 1Алмере Сити
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Алмере Сити1 : 0
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 0 : 2Алмере Сити

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