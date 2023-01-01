Спарта - Алмере Сити 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
05 Ноября 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Алмере Сити, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|13
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|7
|пз
|Камиель Негли
|11
|пз
|Пелле Клемент
|17
|пз
|Agustin Anello
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Нордин Баккер
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|23
|зщ
|Манель Ройо
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Алекс Пастор
История личных встреч
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 3
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|6 : 1
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 8
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2