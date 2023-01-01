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Норвич Сити - Блэкберн Роверс 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Норвич Сити
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Норвич Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити0 : 1Блэкберн Роверс
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Норвич Сити0 : 2Блэкберн Роверс
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Норвич Сити1 : 1Блэкберн Роверс
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Норвич Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 1Блэкберн Роверс
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Норвич Сити
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити2 : 2Блэкберн Роверс
06.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс1 : 4Норвич Сити
24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Норвич Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 1Норвич Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Норвич Сити1 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 1Норвич Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 2 : 1Норвич Сити
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Блэкберн Роверс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 0 : 4Блэкберн Роверс

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