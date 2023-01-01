Норвич Сити - Блэкберн Роверс 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 2
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|11.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 2
|06.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 4
|24.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4