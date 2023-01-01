05:12 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 ноября
Свернуть список

Белшина - Энергетик-БГУ 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
05 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Белшина
Энергетик-БГУ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Энергетик-БГУ, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Энергетик-БГУ0 : 0Белшина
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ3 : 1Белшина
17.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Белшина0 : 1Энергетик-БГУ
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Белшина1 : 5Энергетик-БГУ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Белшина
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 2
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 4
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 3 : 1Белшина
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина0 : 3
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Белшина
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ2 : 4
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2Энергетик-БГУ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close