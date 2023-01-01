Белшина - Энергетик-БГУ 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
05 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Энергетик-БГУ, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|17.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 5
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1