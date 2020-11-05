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Сморгонь - Минск 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Сморгонь
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Минск, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Минск
Минск
История личных встреч
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1Сморгонь
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Сморгонь1 : 0Минск
02.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск2 : 2Сморгонь
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 4Сморгонь
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 2 : 0Сморгонь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 2Сморгонь
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Минск
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Минск
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск1 : 1
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 0Минск

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