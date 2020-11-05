Сморгонь - Минск 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
05 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Минск, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Минск
Минск
История личных встреч
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|02.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0