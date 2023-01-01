Ганновер-96 - Айнтрахт Б 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Айнтрахт Б, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|19.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|15.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|06.04.2014
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|08.11.2013
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2