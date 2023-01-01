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Ганновер-96 - Айнтрахт Б 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ганновер-96
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Айнтрахт Б, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
19.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Б1 : 0Ганновер-96
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 1Айнтрахт Б
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2Ганновер-96
03.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-964 : 1Айнтрахт Б
15.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 0Айнтрахт Б
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б2 : 2Ганновер-96
06.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б3 : 0Ганновер-96
08.11.2013 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-960 : 0Айнтрахт Б
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 2Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Ганновер-96
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-962 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 1Ганновер-96
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б1 : 4
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 3
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б2 : 2

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