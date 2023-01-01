Ганза Р - Герта 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Герта, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Герта
Берлин
История личных встреч
|14.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|15.03.2008
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2007
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2