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Ганза Р - Герта 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ганза Р
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Герта, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Герта
Берлин
История личных встреч
14.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Ганза Р0 : 2Герта
15.03.2008 Германия - Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 0Герта
25.09.2007 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта1 : 3Ганза Р
01.11.2023 Кубок Германии 2-й раунд 3 : 2 ДВГанза Р
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Ганза Р
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганза Р1 : 3
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Ганза Р
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганза Р1 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 2-й раунд Герта3 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Герта3 : 1
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 1Герта
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 2Герта
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Герта1 : 2

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