Карлсруэ - Падерборн 07 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Падерборн 07, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|27.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|17.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|10.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|31.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 4
|19.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|28.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|01.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|19.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1