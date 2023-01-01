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Карлсруэ - Падерборн 07 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Карлсруэ
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Падерборн 07, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
27.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ0 : 1Падерборн 07
17.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 075 : 0Карлсруэ
10.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Падерборн 072 : 2Карлсруэ
31.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ2 : 4Падерборн 07
19.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 072 : 2Карлсруэ
28.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Карлсруэ1 : 0Падерборн 07
01.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ0 : 0Падерборн 07
19.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Падерборн 072 : 0Карлсруэ
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Карлсруэ
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Карлсруэ
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ0 : 2
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 4 : 3Карлсруэ
01.11.2023 Кубок Германии 2-й раунд 1 : 3Падерборн 07
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 1Падерборн 07
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 072 : 2
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 3Падерборн 07
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 1

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