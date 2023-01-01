Оренбург - Ростов 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
06 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|30.07.2016
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.