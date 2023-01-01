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Оренбург - Ростов 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
06 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Оренбург
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
ИспанияДавид Деограсия
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
10.04.2023МИР Российская Премьер-лига22-й турОренбург2 : 2Ростов
23.11.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CОренбург4 : 2Ростов
14.09.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 1Оренбург
07.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов2 : 1Оренбург
12.07.2020Россия - Премьер-Лига28-й турОренбург0 : 0Ростов
13.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турРостов2 : 1Оренбург
20.04.2019Россия - Премьер-Лига24-й турОренбург3 : 0Ростов
06.10.2018Россия - Премьер-Лига10-й турРостов0 : 1Оренбург
21.05.2017Россия - Премьер-Лига30-й турОренбург2 : 0Ростов
30.07.2016Россия - Премьер-Лига1-й турРостов1 : 0Оренбург
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A3 : 1Оренбург
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 1Оренбург
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турОренбург1 : 2
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 0Оренбург
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A1 : 2Оренбург
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРостов2 : 1
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРостов1 : 0
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур3 : 2Ростов
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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