Урал - Рубин 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|4 : 0
|05.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0 ДВ
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.