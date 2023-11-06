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Урал - Рубин 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Урал
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал2 : 0Рубин
29.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин2 : 1Урал
15.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турУрал3 : 0Рубин
13.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турРубин4 : 0Урал
05.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин3 : 1Урал
27.06.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиУрал2 : 0 ДВРубин
18.04.2021Россия - Премьер-Лига26-й турУрал0 : 1Рубин
15.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин0 : 0Урал
15.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турРубин1 : 1Урал
20.06.2020Россия - Премьер-Лига23-й турУрал1 : 2Рубин
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B2 : 1Урал
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур2 : 1Урал
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турУрал1 : 4
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турУрал2 : 2
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал2 : 0Рубин
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 0Рубин
27.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРубин1 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 0
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур0 : 1Рубин
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал2 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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