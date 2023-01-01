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Сочи - Динамо М 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
СочиДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАлександр Васильевич Точилин
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
01.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турДинамо М0 : 2Сочи
09.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турСочи2 : 1Динамо М
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турДинамо М1 : 5Сочи
10.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиСочи1 : 2Динамо М
19.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турСочи0 : 1Динамо М
14.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиДинамо М2 : 4Сочи
16.12.2020Россия - Премьер-Лига19-й турСочи2 : 0Динамо М
24.10.2020Россия - Премьер-Лига12-й турДинамо М3 : 1Сочи
01.07.2020Россия - Премьер-Лига25-й турСочи1 : 1Динамо М
17.02.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиДинамо М1 : 3Сочи
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи2 : 0
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Сочи
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур1 : 4Сочи
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСочи0 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи1 : 2
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М2 : 1
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо М2 : 1
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 0Динамо М
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Сочи» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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