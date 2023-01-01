Сочи - Динамо М 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Марцел Личка
История личных встреч
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|09.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 5
|10.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Сочи» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.