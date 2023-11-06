Акрон - Енисей 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Енисей, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|3 : 2
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|4 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|2 : 1
|20.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|23.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 0 Т
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0