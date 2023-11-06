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Акрон - Енисей 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Акрон
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Енисей, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияЭдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
08.04.2023Россия - Мелбет Первая лига26-й турАкрон1 : 1Енисей
18.09.2022Россия - Мелбет Первая лига10-й турЕнисей0 : 0Акрон
10.04.2022ФНЛ - Первый дивизион32-й турЕнисей3 : 2Акрон
29.09.2021ФНЛ - Первый дивизион14-й турАкрон4 : 1Енисей
04.08.2021Кубок России1/64 финалаЕнисей2 : 1Акрон
20.03.2021ФНЛ - Первый дивизион31-й турЕнисей0 : 1Акрон
23.09.2020ФНЛ - Первый дивизион11-й турАкрон3 : 0 ТЕнисей
02.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаАкрон0 : 1
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур0 : 1Акрон
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турАкрон3 : 1
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАкрон3 : 0
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАкрон3 : 0
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турЕнисей2 : 0
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЕнисей5 : 3
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 0Енисей
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 0Енисей
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Енисей

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