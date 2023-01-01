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Торпедо М - Волгарь 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Торпедо МВолгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волгарь, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияАртём Сергеевич Горлов (и.о.)
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев (и.о.)
История личных встреч
08.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиТорпедо М1 : 3Волгарь
28.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиТорпедо М1 : 1Волгарь
27.11.2021ФНЛ - Первый дивизион25-й турТорпедо М1 : 0Волгарь
21.08.2021ФНЛ - Первый дивизион7-й турВолгарь0 : 1Торпедо М
02.05.2021ФНЛ - Первый дивизион40-й турТорпедо М1 : 0Волгарь
07.11.2020ФНЛ - Первый дивизион20-й турВолгарь3 : 2Торпедо М
16.04.2013ФНЛ - Первый дивизион28-й турВолгарь0 : 1Торпедо М
17.09.2012ФНЛ - Первый дивизион12-й турТорпедо М0 : 0Волгарь
14.10.2011ФНЛ - Первый дивизион33-й турВолгарь0 : 0Торпедо М
04.06.2011ФНЛ - Первый дивизион13-й турТорпедо М0 : 0Волгарь
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Торпедо М
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турТорпедо М2 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур2 : 1Торпедо М
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур0 : 0Торпедо М
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турТорпедо М2 : 3
02.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 1Волгарь
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турВолгарь0 : 4
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турВолгарь1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаВолгарь1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаВолгарь1 : 0

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