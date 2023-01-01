Торпедо М - Волгарь 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волгарь, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
|Анвер Абдулхакович Конеев (и.о.)
История личных встреч
|08.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|02.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 2
|16.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 1
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 0
|14.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|04.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0