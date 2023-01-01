Шинник - Алания 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Алания, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 4
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0