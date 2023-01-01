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Шинник - Алания 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Шинник
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Алания, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
ТуркменистанДмитрий Иванович Хомуха
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
22.04.2023Россия - Мелбет Первая лига28-й турШинник0 : 1Алания
01.10.2022Россия - Мелбет Первая лига12-й турАлания3 : 1Шинник
11.04.2021ФНЛ - Первый дивизион36-й турШинник0 : 1Алания
17.10.2020ФНЛ - Первый дивизион16-й турАлания4 : 4Шинник
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турШинник1 : 1
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур3 : 1Шинник
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала3 : 0Шинник
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала3 : 0Шинник
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур4 : 0Шинник
27.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турАлания1 : 1
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур1 : 0Алания
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турАлания1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур2 : 2Алания
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Алания

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