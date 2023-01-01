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КАМАЗ - СКА-Хабаровск 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
КАМАЗСКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
13.11.2022Россия - Мелбет Первая лига18-й турСКА-Хабаровск3 : 1КАМАЗ
25.07.2022Россия - Мелбет Первая лига2-й турКАМАЗ3 : 2СКА-Хабаровск
13.11.2021ФНЛ - Первый дивизион22-й турСКА-Хабаровск1 : 0КАМАЗ
31.07.2021ФНЛ - Первый дивизион4-й турКАМАЗ1 : 2СКА-Хабаровск
12.03.2016ФНЛ - Первый дивизион25-й турКАМАЗ0 : 2СКА-Хабаровск
17.08.2015ФНЛ - Первый дивизион7-й турСКА-Хабаровск4 : 0КАМАЗ
27.05.2012ФНЛ - Первый дивизион49-й турСКА-Хабаровск2 : 0КАМАЗ
12.08.2011ФНЛ - Первый дивизион21-й турСКА-Хабаровск1 : 1КАМАЗ
07.04.2011ФНЛ - Первый дивизион2-й турКАМАЗ0 : 0СКА-Хабаровск
21.08.2010Россия - Первый дивизион - 201025-й турСКА-Хабаровск0 : 2КАМАЗ
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 0КАМАЗ
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турКАМАЗ2 : 2
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 0 4 : 1КАМАЗ
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 0 4 : 1КАМАЗ
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКАМАЗ4 : 0
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 2СКА-Хабаровск
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турСКА-Хабаровск2 : 1
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур2 : 0СКА-Хабаровск
17.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаСКА-Хабаровск2 : 0
17.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаСКА-Хабаровск2 : 0

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