КАМАЗ - СКА-Хабаровск 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|25.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|4 : 0
|27.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|49-й тур
|2 : 0
|12.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|07.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|21.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|25-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0