Хетафе - Кадис 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
06 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
|19
|нп
|Борха Майораль
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|33
|зщ
|Лукас Пирес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|10.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 0
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|4 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 2
|11.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|3 : 2
|11.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|3 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 12
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0