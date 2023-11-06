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Хетафе - Кадис 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
06 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Хетафе
Кадис

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
23 Сербия зщ Стефан Митрович
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
16 Испания зщ Диего Рико
18 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
2 Того зщ Джене
20 Сербия пз Неманья Максимович
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
7 Испания нп Хайме Мата
19 Испания нп Борха Майораль
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
22 Испания зщ Хорхе Мере
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
33 Бразилия зщ Лукас Пирес
27 Испания пз Роберт Наварро
12 Мали пз Роминиг Куаме
4 Испания пз Рубен Алькарас
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
16 Испания нп Кристофер Рамос
21 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
10.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Кадис2 : 2Хетафе
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Хетафе0 : 0Кадис
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Кадис1 : 1Хетафе
21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Хетафе4 : 0Кадис
10.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1Кадис
20.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Кадис0 : 2Хетафе
11.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Хетафе3 : 2Кадис
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Кадис3 : 0Хетафе
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 12Хетафе
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 0 : 0Хетафе
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Хетафе1 : 1
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2Хетафе
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 0
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Кадис2 : 2
23.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 2 : 0Кадис
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Кадис0 : 1
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 2Кадис
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0

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