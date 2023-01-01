Фрозиноне - Эмполи 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
06 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Эмполи, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Эмполи
Эмполи
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|7
|нп
|Хайме Баэс
|70
|нп
|Валид Хеддира
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|30.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|0 : 2
|10.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|4 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 3
|23.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|2 : 4
|24.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|3 : 3
|13.02.2016
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|28.09.2015
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0