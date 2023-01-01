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Фрозиноне - Эмполи 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
06 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Фрозиноне
Эмполи

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Эмполи, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Эмполи
Эмполи
80 Италия вр Стефано Турати
22 Габон зщ Энтони Ойоно
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Аргентина пз Матиас Соуле
12 Бразилия пз Рейниер
7 Уругвай нп Хайме Баэс
70 Марокко нп Валид Хеддира
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
18 Румыния пз Рэзван Марин
5 Италия пз Альберто Грасси
21 Италия пз Якопо Фаццини
20 Италия пз Маттео Канчелльери
28 Италия нп Николо Камбьяги
9 Италия нп Франческо Капуто
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
30.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Эмполи3 : 1Фрозиноне
26.09.2020 Италия - Серия B Серия B. 1-й тур Фрозиноне0 : 2Эмполи
10.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 33-й тур Эмполи2 : 0Фрозиноне
30.11.2019 Италия - Серия B Серия B. 14-й тур Фрозиноне4 : 0Эмполи
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Эмполи2 : 1Фрозиноне
21.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Фрозиноне3 : 3Эмполи
23.04.2018 Италия - Серия B Серия B. 37-й тур Фрозиноне2 : 4Эмполи
24.11.2017 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Эмполи3 : 3Фрозиноне
13.02.2016 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 2Фрозиноне
28.09.2015 Италия - Серия А 6-й тур Фрозиноне2 : 0Эмполи
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВФрозиноне
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 4 : 3Фрозиноне
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 1Фрозиноне
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Фрозиноне2 : 1
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 0Фрозиноне
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Эмполи
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Эмполи
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 0

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