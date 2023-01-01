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Торино - Сассуоло 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
06 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Торино
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сассуоло, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Сассуоло
Сассуоло
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
27 Косово зщ Мергим Войвода
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
11 Италия нп Пьетро Пеллегри
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
03.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Сассуоло1 : 1Торино
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Торино0 : 1Сассуоло
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Торино1 : 1Сассуоло
17.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Сассуоло0 : 1Торино
17.03.2021 Италия - Серия А 24-й тур Торино3 : 2Сассуоло
23.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Сассуоло3 : 3Торино
18.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Сассуоло2 : 1Торино
25.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Торино2 : 1Сассуоло
12.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Торино3 : 2Сассуоло
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло1 : 1Торино
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2 ДВ
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 1Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 0Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Сассуоло0 : 0 5 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 1
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 1Сассуоло
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 1

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