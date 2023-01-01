Торино - Сассуоло 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
06 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сассуоло, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Сассуоло
Сассуоло
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 2
|23.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1