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Фаренсе - Арока 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Фаренсе
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Арока, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Арока
Арока
История личных встреч
05.05.2019 Португалия - Сегунда 32-й тур Фаренсе2 : 2Арока
06.01.2019 Португалия - Сегунда 15-й тур Арока3 : 3Фаренсе
21.10.2018 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 3Арока
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 4Фаренсе
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Фаренсе0 : 0
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе2 : 3
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Фаренсе
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Фаренсе3 : 1
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Арока0 : 1
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Арока
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Арока0 : 2
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Арока0 : 1

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