Фаренсе - Арока 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Арока, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Арока
Арока
История личных встреч
|05.05.2019
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 2
|06.01.2019
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|3 : 3
|21.10.2018
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 3
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1