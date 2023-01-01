Динамо-Брест - Динамо Мн 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
06 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Динамо Мн, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 4
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 3
|14.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4