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Динамо-Брест - Динамо Мн 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
06 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Динамо-Брест
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Динамо Мн, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1Динамо-Брест
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн0 : 0Динамо-Брест
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Динамо-Брест
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 4Динамо-Брест
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест2 : 1Динамо Мн
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 3Динамо-Брест
14.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест1 : 2Динамо Мн
28.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо Мн1 : 1Динамо-Брест
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Динамо-Брест
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест0 : 2
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо-Брест
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 3 : 1Динамо-Брест
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн0 : 1
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо Мн
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 4Динамо Мн

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