Чикаго Блэкхоукс - Нью-Джерси Дэвилз 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
06 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|4
|зщ
|Сет Джонс
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|71
|нп
|Тейлор Холл
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|98
|нп
|Коннор Бедард
|23
|нп
|Филипп Курашев
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|27
|нп
|Лукас Райхель
|8
|нп
|Райан Донато
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|94
|нп
|Кори Перри
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|40
|вр
|Акира Шмид
|41
|вр
|Витек Ванечек
|88
|зщ
|Кевин Баль
|6
|зщ
|Джон Марино
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|63
|нп
|Йеспер Братт
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|28
|нп
|Тимо Майер
|18
|нп
|Ондржей Палат
|нп
|Макс Уиллман
|11
|нп
|Крис Тирни
|14
|нп
|Натан Бастиан
|10
|нп
|Александер Хольц
|56
|нп
|Эрик Хаула
|42
|нп
|Кёртис Лазар
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Линди Рафф
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|24.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6