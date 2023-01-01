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Чикаго Блэкхоукс - Нью-Джерси Дэвилз 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
06 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
34 Чехия вр Петр Мразек
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
25 США зщ Джарред Тинорди
5 США зщ Коннор Мёрфи
55 Канада зщ Кевин Корчински
4 США зщ Сет Джонс
44 США зщ Уайатт Кайзер
22 Россия зщ Никита Зайцев
71 Канада нп Тейлор Холл
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
17 США нп Ник Фолиньо
98 Канада нп Коннор Бедард
23 Швейцария нп Филипп Курашев
89 Канада нп Андреас Атанасиу
27 Германия нп Лукас Райхель
8 США нп Райан Донато
58 Канада нп Маккензи Энтвистл
94 Канада нп Кори Перри
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
90 США нп Тайлер Джонсон
40 Швейцария вр Акира Шмид
41 Чехия вр Витек Ванечек
88 Канада зщ Кевин Баль
6 США зщ Джон Марино
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
43 США зщ Люк Хьюз
2 Канада зщ Брендан Смит
7 Канада зщ Даги Хэмилтон
20 Канада нп Майкл Маклауд
63 Швеция нп Йеспер Братт
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
91 Канада нп Доусон Мерсер
28 Швейцария нп Тимо Майер
18 Чехия нп Ондржей Палат
США нп Макс Уиллман
11 Канада нп Крис Тирни
14 Канада нп Натан Бастиан
10 Швеция нп Александер Хольц
56 Финляндия нп Эрик Хаула
42 Канада нп Кёртис Лазар
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Линди Рафф
История личных встреч
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Чикаго Блэкхоукс
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 5Нью-Джерси Дэвилз
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 7Нью-Джерси Дэвилз
07.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 БЧикаго Блэкхоукс
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз8 : 5Чикаго Блэкхоукс
24.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 7Нью-Джерси Дэвилз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Чикаго Блэкхоукс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6

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