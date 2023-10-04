02:40 ()
Свернуть список

Порту - Антверпен 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур
Порту
Антверпен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Антверпен, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Антверпен
Антверпен, Бельгия
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
3Португалиязщ Пепе
4ПортугалиязщДавид Карму
15МексиказщХорхе Санчес
20ПортугалияпзАндре Франку
22АргентинапзАлан Варела
6КанадапзСтефен Эуштакиу
11Бразилияпз Пепе
9ИранпзМехди Тареми
30Бразилиянп Эванилсон
1ФранцияврЖан Бутез
2БельгиязщРичи Де Лат
23БельгиязщТоби Алдервейрелд
44ФранциязщСумола Кулибали
34БельгиязщЙелле Батай
48БельгияпзАртур Вермерен
8НигерияпзАльхассан Юсуф
24НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
11КосовонпАрбнор Муя
10БельгиянпМишель Баликвиша
18НидерландынпВинсент Янссен
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
НидерландыМарк ван Боммел
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турАнтверпен1 : 4Порту
03.11.2023Португалия - Примейра10-й турПорту0 : 1
29.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 2Порту
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турАнтверпен1 : 4Порту
08.10.2023Португалия - Примейра8-й турПорту1 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й турПорту0 : 1
04.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й турАнтверпен3 : 2
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала1 : 4Антверпен
29.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 12-й тур2 : 1Антверпен
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турАнтверпен1 : 4Порту
21.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й тур3 : 2Антверпен

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close