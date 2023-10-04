Порту - Антверпен 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Антверпен, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Антверпен
Антверпен, Бельгия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|20
|пз
|Андре Франку
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|11
|пз
|Пепе
|9
|пз
|Мехди Тареми
|30
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Ричи Де Лат
|23
|зщ
|Тоби Алдервейрелд
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|34
|зщ
|Йелле Батай
|48
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Альхассан Юсуф
|24
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|11
|нп
|Арбнор Муя
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|18
|нп
|Винсент Янссен
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 4
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 4
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|1 : 4
|29.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 12-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|3 : 2