Атлетико М - Селтик 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Селтик, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Селтик
Глазго, Шотландия
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|пз
|Науэль Молина
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|25
|пз
|Родриго Рикельме
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Джо Харт
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|7
|пз
|Луис Пальма
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|30.11.2011
|Лига Европы
|Группа I. 5-й тур
|0 : 1
|15.09.2011
|Лига Европы
|Группа I. 1-й тур
|2 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|0 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Селтик». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.