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Атлетико М - Селтик 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур
Атлетико М
Селтик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Селтик, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Селтик
Глазго, Шотландия
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
20БельгиязщАксель Витсель
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентинапзНауэль Молина
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзСауль Ньигес
25ИспанияпзРодриго Рикельме
14ИспанияпзМаркос Льоренте
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
1АнглияврДжо Харт
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
3ШотландиязщГрег Тейлор
14ШотландияпзДэвид Тернбулл
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
33ДанияпзМэттью О'Райли
7ГондураспзЛуис Пальма
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турСелтик2 : 2Атлетико М
30.11.2011Лига ЕвропыГруппа I. 5-й турСелтик0 : 1Атлетико М
15.09.2011Лига ЕвропыГруппа I. 1-й турАтлетико М2 : 0Селтик
03.11.2023Испания - Примера12-й тур2 : 1Атлетико М
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетико М2 : 1
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турСелтик2 : 2Атлетико М
21.10.2023Испания - Примера10-й тур0 : 3Атлетико М
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1
04.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 12-й тур0 : 3Селтик
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й турСелтик2 : 1
28.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 10-й тур0 : 0Селтик
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турСелтик2 : 2Атлетико М
22.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 9-й тур1 : 4Селтик
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Селтик». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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