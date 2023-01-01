Лацио - Фейеноорд 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фейеноорд, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|10
|пз
|Луис Альберто
|6
|пз
|Даити Камада
|5
|пз
|Матиас Весино
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Юстин Бейло
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|17
|пз
|Лука Иванушец
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|14
|нп
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Арне Слот
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|03.11.2022
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2022
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|4 : 2
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Лацио» — «Фейеноорд». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.