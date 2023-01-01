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Лацио - Фейеноорд 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур
Лацио
Фейеноорд

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фейеноорд, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
10ИспанияпзЛуис Альберто
6ЯпонияпзДаити Камада
5УругвайпзМатиас Весино
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1НидерландыврЮстин Бейло
2НидерландызщБарт Ниувкоп
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщКвилиндсхи Хартман
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
10НидерландыпзКалвин Стенгс
17ХорватияпзЛука Иванушец
6АлжирпзРамиз Зерруки
14БразилиянпИгор Пайшао
29МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турФейеноорд3 : 1Лацио
03.11.2022Лига ЕвропыГруппа F. 6-й турФейеноорд1 : 0Лацио
08.09.2022Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турЛацио4 : 2Фейеноорд
03.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 0Лацио
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турФейеноорд3 : 1Лацио
21.10.2023Италия - Серия А9-й тур0 : 2Лацио
08.10.2023Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 2
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур1 : 2Фейеноорд
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й тур2 : 1Фейеноорд
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й турФейеноорд3 : 1Лацио
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турФейеноорд4 : 0
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й тур0 : 2Фейеноорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Лацио» — «Фейеноорд». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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