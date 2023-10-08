Манчестер Сити - Янг Бойз 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Янг Бойз, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|11
|пз
|Жереми Доку
|27
|пз
|Матеус Нунес
|4
|пз
|Калвин Филлипс
|10
|пз
|Джек Грилиш
|47
|пз
|Фил Фоден
|1
|вр
|Антони Расьоппи
|27
|зщ
|Левен Блюм
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|21
|зщ
|Улиссес Гарсия
|39
|пз
|Дариан Малес
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|пз
|Филип Угринич
|9
|нп
|Седрик Иттен
|15
|нп
|Мешак Элиа
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рафаэль Вики
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|13-й тур
|1 : 4
|29.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.