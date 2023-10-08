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Манчестер Сити - Янг Бойз 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
Манчестер Сити
Янг Бойз

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Янг Бойз, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглиязщРико Льюис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
11БельгияпзЖереми Доку
27ПортугалияпзМатеус Нунес
4АнглияпзКалвин Филлипс
10АнглияпзДжек Грилиш
47АнглияпзФил Фоден
1ШвейцарияврАнтони Расьоппи
27ШвейцариязщЛевен Блюм
13ГвинеязщМохамед Али
23ШвейцариязщЛорис Бенито
21ШвейцариязщУлиссес Гарсия
39ШвейцарияпзДариан Малес
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
77ПортугалияпзЖоэль Монтейру
7ШвейцарияпзФилип Угринич
9ШвейцариянпСедрик Иттен
15ДР КонгонпМешак Элиа
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ШвейцарияРафаэль Вики
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турЯнг Бойз1 : 3Манчестер Сити
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Сити6 : 1
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 3Манчестер Сити
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турЯнг Бойз1 : 3Манчестер Сити
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турМанчестер Сити2 : 1
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 0Манчестер Сити
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур1 : 4Янг Бойз
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й тур1 : 1Янг Бойз
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турЯнг Бойз1 : 3Манчестер Сити
21.10.2023Швейцария - Суперлига11-й турЯнг Бойз0 : 0
08.10.2023Швейцария - Суперлига10-й турЯнг Бойз3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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