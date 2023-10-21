Црвена Звезда - РБ Лейпциг 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - РБ Лейпциг, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|18
|вр
|Омри Глазер
|33
|зщ
|Срджан Мияйлович
|24
|зщ
|Нассер Джига
|5
|зщ
|Урош Спаич
|23
|зщ
|Милан Родич
|6
|пз
|Марко Стаменич
|66
|пз
|Хван Ин Бём
|4
|пз
|Мирко Иванич
|80
|пз
|Стефан Митрович
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
|22
|нп
|Йован Миятович
|21
|вр
|Янис Бласвих
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Чави Симонс
|11
|нп
|Тимо Вернер
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Барак Бахар
|Марко Розе
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 12-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3