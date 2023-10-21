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Црвена Звезда - РБ Лейпциг 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
07 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
Црвена Звезда
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - РБ Лейпциг, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
18ИзраильврОмри Глазер
33СербиязщСрджан Мияйлович
24Буркина-ФасозщНассер Джига
5СербиязщУрош Спаич
23СербиязщМилан Родич
6Новая ЗеландияпзМарко Стаменич
66Южная КореяпзХван Ин Бём
4ЧерногорияпзМирко Иванич
80СербияпзСтефан Митрович
9СенегалнпШериф Ндиайе
22СербиянпЙован Миятович
21ГерманияврЯнис Бласвих
23ФранциязщКастелло Люкеба
2ФранциязщМохамед Симакан
16ГерманиязщЛукас Клостерман
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзЧави Симонс
11ГерманиянпТимо Вернер
17БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ИзраильБарак Бахар
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1Црвена Звезда
04.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й турЦрвена Звезда3 : 1
01.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 8-й турЦрвена Звезда1 : 1
28.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 13-й тур1 : 2Црвена Звезда
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1Црвена Звезда
21.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 12-й турЦрвена Звезда3 : 2
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии2-й раунд1 : 0РБ Лейпциг
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турРБ Лейпциг6 : 0
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1Црвена Звезда
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3РБ Лейпциг

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