БАТЭ - Островец 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Островец, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Островец
Островец
История личных встреч
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 0
|22.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|10.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 22-й тур
|2 : 4
|03.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 15-й тур
|0 : 5
|19.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 20-й тур
|0 : 3