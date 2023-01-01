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БАТЭ - Островец 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
БАТЭ
Островец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Островец, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Островец
Островец
История личных встреч
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 1БАТЭ
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2БАТЭ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Островец2 : 0
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Островец1 : 2
10.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 22-й тур 2 : 4Островец
03.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 15-й тур 0 : 5Островец
19.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 20-й тур 0 : 3Островец

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